Украина потребовала экстрадировать задержанных в Белоруссии граждан РФ

Фото: depositphotos/mariakarabella

Киев намерен потребовать выдачи 28 граждан России и Украины, ранее задержанных в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе офиса генпрокурора Украины, у девятерых человек из 28 есть украинское гражданство. Более того, всех их намерены привлечь к уголовной ответственности за участие в вооруженном конфликте на Донбассе.

"Офис генерального прокурора на основании конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства", – сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

По словам посла РФ в Белоруссии, в ходе его встречи с белорусским коллегой требование Украины о выдаче задержанных россиян не обсуждался.

Как сообщалось ранее, в Белоруссии под Минском задержали 32 граждан России, представляющих частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны.

В Белоруссии против россиян, чьи имена не называются, возбудили уголовное дело по статье о подготовке террористического акта. Президент страны Александр Лукашенко назвал ситуацию чрезвычайным происшествием.

Глава Следственного комитета Белоруссии разрешил российскому консулу посетить задержанных россиян.

