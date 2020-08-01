Дипломаты РФ встретились с задержанными в Белоруссии россиянами

Фото: AP/Belarusian KGB via State TV and Radio Company of Belarus

Дипломаты РФ встретились c 33 задержанными в Белоруссии россиянами, сообщил консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнев.

"Вчера вечером состоялась встреча заведующего консульским отделом и консула в одном из пенитенциарных учреждений республики Беларусь с 33 задержанными российскими гражданами", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению Плетнева, в действиях властей Белоруссии в этой ситуации прослеживается тенденциозность.

"Мы можем предъявить копию постановления о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Такой документ был предъявлен каждому из наших российских граждан, в соответствии с которым явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей", – считает он.

Заявления белорусских властей о сговоре задержанных российских граждан с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией, подчеркнул консул.

Ранее стало известно, что под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек – на юге страны. В Белоруссии уточнили, что это граждане РФ. Отмечалось, что правоохранители получили сведения о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал инцидент чрезвычайным происшествием. Было заведено уголовное дело.

Руководитель следственной группы Александр Агафонов сообщил, что задержанные россияне допрошены с участием адвокатов. Он обратил внимание на противоречивость их показаний. По утверждению Агафонова, группа была создана и "управлялась по военным стандартам". Агафонов сказал, что свои действия они обозначали в группе в мессенджере WhatsApp.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев полагает, что заявление о попытке вмешательства во внутренние дела Белоруссии безосновательны. Он отметил, что Россия ожидает доказательств по обвинениям и обоснования возбуждения дела.

В МИД РФ объяснили, что задержанные следовали транзитом в Стамбул со всеми нужными документами. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск – Стамбул и вынуждена была задержаться в стране, добавили в министерстве. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что они являются сотрудниками ЧОП. По его словам, они опоздали на самолет и ждали вылета.