Аэропорт Белграда заявил о возобновлении рейсов в Москву

Фото: ТАСС/Коча Сулейманович

Прямые регулярные авиарейсы между столицами Российской Федерации и Сербии снова выполняются. Об этом рассказали представители Белградского аэропорта имени Николы Тесла, сообщает ТАСС.

"Прямое авиасообщение между Москвой и Белградом восстановлено", – говорится в заявлении пресс-службы воздушной гавани. Уточняется, что прямые рейсы осуществляются два раза в неделю – в четверг и воскресенье.

Пассажирам рекомендовали за более полной информацией о вылетах обращаться в авиакомпании Air Serbia и "Аэрофлот".

В конце марта этого года Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением коронавируса. При этом позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.

Ранее в России разрешили полеты за границу еще из четырех городов. Теперь международное авиасообщение также поддерживается в Красноярске, Владивостоке, Грозном и Самаре.