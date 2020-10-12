Аэропорт Белграда заявил о возобновлении рейсов в Москву

Фото: ТАСС/Коча Сулейманович
Прямые регулярные авиарейсы между столицами Российской Федерации и Сербии снова выполняются. Об этом рассказали представители Белградского аэропорта имени Николы Тесла, сообщает ТАСС.
"Прямое авиасообщение между Москвой и Белградом восстановлено", – говорится в заявлении пресс-службы воздушной гавани. Уточняется, что прямые рейсы осуществляются два раза в неделю – в четверг и воскресенье.
Пассажирам рекомендовали за более полной информацией о вылетах обращаться в авиакомпании Air Serbia и "Аэрофлот".
В конце марта этого года Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением коронавируса. При этом позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.
Ранее в России разрешили полеты за границу еще из четырех городов. Теперь международное авиасообщение также поддерживается в Красноярске, Владивостоке, Грозном и Самаре.
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