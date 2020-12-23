Новогодний фейерверк: какие улицы перекроют в столице

Фото: "Московские сезоны"

В связи с проведением праздничных фейерверков движение по ряду улиц в центре столицы будет ограничено и перекрыто с 31 декабря по 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"В ночь на 1 января 2021 года из-за проведения праздничных фейерверков перекроют ряд участков в нескольких округах Москвы", – отметили в ведомстве.

Там отметили, что ограничения начнут действовать с 7:00 31 декабря. В Дептрансе призвали учитывать эти изменения при планировании поездок.

С 7:00 31 декабря до 5:00 1 января ограничат движение до двух полос по Большому Москворецкому мосту в строну улицы Варварки на участке от улицы Болотной до улицы Москворецкой. С 23:30 31 декабря до 1 января полностью перекроют движение по Большому Москворецкому мосту – от улицы Болотной до улицы Москворецкой.

Фото: информационный центр транспортного комплекса города Москвы

В это же время будет недоступен участок улицы Москворецкой – от улицы Варварки до Москворецкой набережной. Движение также перекроют и на площади Васильевский спуск – от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. Участок Кремлевской набережной – от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста – также будет недоступен для проезда.

Фото: информационный центр транспортного комплекса города Москвы

Кроме того, движение перекроют полностью на Софийской набережной – от Большого Каменного моста до Большого Москворецкого моста. С 23:30 31 декабря до 0:15 1 января проезд будет недоступен также на улице Варварке – от Старой Площади до Большого Москворецкого моста и улице Ильинке – от Новой площади до Красной площади.

Фото: информационный центр транспортного комплекса города Москвы

1 января с 0:40 до 1:10 полностью перекроют движение на улице Федосьино – от улицы Скульптора Мухиной до Проектируемого проезда № 518. Также проезд будет недоступен на улице Кадырова на участке от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи.

Улица Физическая от Калужского шоссе до улицы Солнечной, а также Центральная улица до дома 26 улицы Солнечная тоже будут полностью перекрыты. Проезд ограничат и на Озерной аллее – от Центрального проезда до дома 5, строения 2, по Георгиевскому проезду.

Ранее в ведомстве рассказали, что с 21 декабря поток автомобилей в Москве будет снижаться. В Дептрансе отметили, что это связано с отменой ряда развлекательных мероприятий в центре столицы из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что на московских дорогах будет свободно 31 декабря.

Активно будет работать в новогоднюю ночь и общественный транспорт. 59 маршрутов наземного транспорта будут курсировать по столице в ночь с 31 декабря на 1 января. Кроме того, около 100 маршрутов продлят свою работу до 3:30.

МЦД будет функционировать до 2:30. Также для пассажиров метро и МЦК организуют бесплатный проезд в новогоднюю ночь.