Новогодний фейерверк: какие улицы перекроют в столице

Фото: "Московские сезоны"
В связи с проведением праздничных фейерверков движение по ряду улиц в центре столицы будет ограничено и перекрыто с 31 декабря по 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
"В ночь на 1 января 2021 года из-за проведения праздничных фейерверков перекроют ряд участков в нескольких округах Москвы", – отметили в ведомстве.
Там отметили, что ограничения начнут действовать с 7:00 31 декабря. В Дептрансе призвали учитывать эти изменения при планировании поездок.
С 7:00 31 декабря до 5:00 1 января ограничат движение до двух полос по Большому Москворецкому мосту в строну улицы Варварки на участке от улицы Болотной до улицы Москворецкой. С 23:30 31 декабря до 1 января полностью перекроют движение по Большому Москворецкому мосту – от улицы Болотной до улицы Москворецкой.
В это же время будет недоступен участок улицы Москворецкой – от улицы Варварки до Москворецкой набережной. Движение также перекроют и на площади Васильевский спуск – от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. Участок Кремлевской набережной – от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста – также будет недоступен для проезда.
Кроме того, движение перекроют полностью на Софийской набережной – от Большого Каменного моста до Большого Москворецкого моста. С 23:30 31 декабря до 0:15 1 января проезд будет недоступен также на улице Варварке – от Старой Площади до Большого Москворецкого моста и улице Ильинке – от Новой площади до Красной площади.
1 января с 0:40 до 1:10 полностью перекроют движение на улице Федосьино – от улицы Скульптора Мухиной до Проектируемого проезда № 518. Также проезд будет недоступен на улице Кадырова на участке от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи.
Улица Физическая от Калужского шоссе до улицы Солнечной, а также Центральная улица до дома 26 улицы Солнечная тоже будут полностью перекрыты. Проезд ограничат и на Озерной аллее – от Центрального проезда до дома 5, строения 2, по Георгиевскому проезду.
Ранее в ведомстве рассказали, что с 21 декабря поток автомобилей в Москве будет снижаться. В Дептрансе отметили, что это связано с отменой ряда развлекательных мероприятий в центре столицы из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что на московских дорогах будет свободно 31 декабря.
Активно будет работать в новогоднюю ночь и общественный транспорт. 59 маршрутов наземного транспорта будут курсировать по столице в ночь с 31 декабря на 1 января. Кроме того, около 100 маршрутов продлят свою работу до 3:30.
МЦД будет функционировать до 2:30. Также для пассажиров метро и МЦК организуют бесплатный проезд в новогоднюю ночь.
В метро и на МЦК заработала новогодняя почта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: