Праздничные трамваи и электробусы поедут по Москве 25 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что на городские маршруты выведут праздничные трамваи и электробусы. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

"В конце этой недели мы запускаем большое количество новых, ярких, праздничных электробусов и трамваев... С пятницы [25 декабря] они начнут курсировать", – заявил заммэра.

По словам Ликсутова, акция коснется нескольких десятков машин. В праздничном образе они будут курсировать до 10 января.

Заммэра также напомнил, что в новогоднюю ночь проезд в общественном транспорте будет бесплатным. По словам главы Дептранса, в этот период ожидается увеличение трафика такси на 40–50% от обычного показателя.

Отдельно Максим Ликсутов подчеркнул, что в Москве с 1 по 9 января не надо будет платить за парковку. 10 января эта мера сохранится, но исключение составят места с повышенным тарифом.

Ранее в департаменте транспорта столицы сообщили, что в новогоднюю ночь в Москве будут работать 59 маршрутов. До 3:30 их будет даже больше, а именно сто. Сохранится работа ночных автобусов.

