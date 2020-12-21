Новогодний поезд вышел на Кольцевую линию метро Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новогодний тематический поезд запустили по Кольцевой линии метро Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что поезд украсили гирляндами, еловыми ветками и рисунками. Он будет курсировать по Кольцевой линии до 8 января включительно.

Новогодний поезд будет приезжать на каждую станцию линии примерно каждые 30 минут. В будние дни он будет курсировать с 6:47 до 21:00. В выходные дни поезд будет ездить с 8:30 до 19:27.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь будут работать 59 маршрутов наземного транспорта. Кроме того, до 2:30 будут работать Московские центральные диаметры. Около 100 маршрутов наземного транспорта также продлят свою работу до 3:30.