VR-технологии покажут верующим, какими будут строящиеся храмы в Москве

08:40
Фото: 200hramov.ru
Жители Москвы смогут с помощью цифровых инноваций увидеть, как буду выглядеть новые храмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Ресина.
Он отметил, что что строящиеся храмы оснащают средствами контроля за работами: видеокамерами, специальными системами документооборота. Также Ресин подчеркнул, что в храме Дмитрия Донского в районе Северное Бутово, который только начали возводить, прихожане смогут прогуляться по будущему зданию.
По словам Ресина, некоторые столичные храмы проектируют и планируют возводить, используя технологию информационного моделирования.
"Храмовый комплекс новомучеников и исповедников Церкви Русской на Сретенке стал первым крупным примером, где на всех этапах использовались возможности информационного моделирования", – добавил депутат Госдумы.
Ресин подчеркнул, что церковь принимает инновационные технологии, однако их нужно проверять, полный переход на BIM-моделирование преждевременен.
"Еще не созрели условия, чтобы разом перевести на этот подход проектно-строительные организации, вовлеченные в строительство храмовых объектов", – заключил депутат.
Ранее стало известно, что храмы столицы начали подготовку к Рождеству. В РПЦ думают, как вместить всех желающих и при этом соблюсти все меры безопасности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: