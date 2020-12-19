VR-технологии покажут верующим, какими будут строящиеся храмы в Москве

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Жители Москвы смогут с помощью цифровых инноваций увидеть, как буду выглядеть новые храмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Ресина.

Он отметил, что что строящиеся храмы оснащают средствами контроля за работами: видеокамерами, специальными системами документооборота. Также Ресин подчеркнул, что в храме Дмитрия Донского в районе Северное Бутово, который только начали возводить, прихожане смогут прогуляться по будущему зданию.

По словам Ресина, некоторые столичные храмы проектируют и планируют возводить, используя технологию информационного моделирования.

"Храмовый комплекс новомучеников и исповедников Церкви Русской на Сретенке стал первым крупным примером, где на всех этапах использовались возможности информационного моделирования", – добавил депутат Госдумы.

Ресин подчеркнул, что церковь принимает инновационные технологии, однако их нужно проверять, полный переход на BIM-моделирование преждевременен.

"Еще не созрели условия, чтобы разом перевести на этот подход проектно-строительные организации, вовлеченные в строительство храмовых объектов", – заключил депутат.

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