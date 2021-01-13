Врач назвал два лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе

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Перечислены лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как рассказал доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин, в список нежелательных препаратов при коронавирусе входят два лекарства.

В частности, врач не рекомендовал принимать антидиарейные препараты с лоперамидом. Такие медикаменты могут замедлить работу кишечника, тем самым помешав очищению организма от бактерий и воспаления. Вместо этого доктор посоветовал пить воду и не нарушать естественный процесс.

Еще одним нежелательным лекарством при заражении COVID-19 являются ингаляторы. По мнению врача, использовать их можно лишь в случае астмы. Ингаляторы способны навредить сердцу из-за содержания фенилафрина.

"Все, что они делают, так это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток", – пояснил Шаффцин.

Он пояснил, что особую опасность ингаляторы могут нести людям с повышенным давлением.

Ранее врачи оценили риски долгосрочных последствий легкой формы COVID-19. Сообщалось, что чаще всего пациенты указывали на повышенную утомляемость, одышку и "мозговой туман".

За последние сутки в России выявили 22 934 новых случая коронавируса. Инфекция была зафиксирована в 85 регионах РФ.