Врач назвал два лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе

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Перечислены лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".
Как рассказал доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин, в список нежелательных препаратов при коронавирусе входят два лекарства.
В частности, врач не рекомендовал принимать антидиарейные препараты с лоперамидом. Такие медикаменты могут замедлить работу кишечника, тем самым помешав очищению организма от бактерий и воспаления. Вместо этого доктор посоветовал пить воду и не нарушать естественный процесс.
Еще одним нежелательным лекарством при заражении COVID-19 являются ингаляторы. По мнению врача, использовать их можно лишь в случае астмы. Ингаляторы способны навредить сердцу из-за содержания фенилафрина.
"Все, что они делают, так это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток", – пояснил Шаффцин.
Он пояснил, что особую опасность ингаляторы могут нести людям с повышенным давлением.
Ранее врачи оценили риски долгосрочных последствий легкой формы COVID-19. Сообщалось, что чаще всего пациенты указывали на повышенную утомляемость, одышку и "мозговой туман".
За последние сутки в России выявили 22 934 новых случая коронавируса. Инфекция была зафиксирована в 85 регионах РФ.
В Москве за сутки выявили 5 001 заразившегося коронавирусом
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