В Роспотребнадзоре заявили, что мутации коронавируса не повлияют на вакцинацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Роспотребнадзоре заявили, что все мутации коронавируса затрагивают только 0,1% генома вируса. По словам специалистов, такие показатели позволяют утверждать, что они не способны повлиять на диагностику и вакцинацию.

"В геноме 30 тысяч нуклеотидов. Все изменения между штаммами укладываются в 0,1%. Это не повлияет ни на диагностику, ни на вакцины", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин сообщил, что бороться с новыми штаммами коронавируса возможно с помощью приобретенного иммунитета и вакцинации. Он отметил, что опасность мутаций коронавируса заключается в его большей заразности.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, заявила, что любая мутация коронавируса усложняет ситуацию с пандемией. Она добавила, что необходимо постоянно мониторить поведение коронавируса на предмет влияния на смертность и тяжесть заболевания.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Помимо "британской" мутации коронавируса, также были обнаружены уникальные штаммы в Бразилии, ЮАР и Японии.

