В Роспотребнадзоре заявили, что мутации коронавируса не повлияют на вакцинацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Роспотребнадзоре заявили, что все мутации коронавируса затрагивают только 0,1% генома вируса. По словам специалистов, такие показатели позволяют утверждать, что они не способны повлиять на диагностику и вакцинацию.
"В геноме 30 тысяч нуклеотидов. Все изменения между штаммами укладываются в 0,1%. Это не повлияет ни на диагностику, ни на вакцины", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.
Ранее профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин сообщил, что бороться с новыми штаммами коронавируса возможно с помощью приобретенного иммунитета и вакцинации. Он отметил, что опасность мутаций коронавируса заключается в его большей заразности.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, заявила, что любая мутация коронавируса усложняет ситуацию с пандемией. Она добавила, что необходимо постоянно мониторить поведение коронавируса на предмет влияния на смертность и тяжесть заболевания.
Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.
Помимо "британской" мутации коронавируса, также были обнаружены уникальные штаммы в Бразилии, ЮАР и Японии.
В России обнаружили "британский" штамм коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: