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Москва 24

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Общество

18:38

Врачи оценили риски долгосрочных последствий легкой формы COVID-19

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врачи заявили, что две трети пациентов после перенесенного коронавируса в легкой форме могут иметь долгосрочные последствия заболевания, говорится в журнале Annals of the American Thoracic Society.

Специалисты провели исследование с участием 153 пациентов с коронавирусом. Они следили за состоянием пациентов с марта по май прошлого года, а затем, спустя 75 дней, провели повторное исследование. В результате врачи пришли к выводу, что 62% заболевших даже спустя несколько месяцев испытывали проблемы со здоровьем.

Чаще всего пациенты указывали на повышенную утомляемость, одышку и "мозговой туман". Специалисты считают, что долгосрочные последствия болезни могут быть вызваны нарушением кондиционирования сердечно-сосудистой системы и мышц.

Ранее ученые из Китая назвали самые распространенные длительные последствия коронавируса. К ним они отнесли усталость и мышечную слабость, а также проблемы со сном, беспокойство и депрессию.

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