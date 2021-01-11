В ВОЗ назвали вспышки COVID-19 в Китае загадочными

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Член международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс назвала загадочными недавние вспышки вируса в Китае, связанные с импортированной замороженной продукцией.

Уточняется, что эксперт прибудет в Китай для изучения происхождения COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, в Китае в последнее время несколько раз фиксировали локальные вспышки инфекции в разных уголках страны. Специалисты связывали их с обнаружением вируса на упаковках импортированной замороженной продукции.

"Да, мы обсуждали этот вопрос с нашими коллегами. По моему мнению, это один из самых загадочных вопросов. Мы знаем, что основной путь передачи вируса – капли и аэрозоль. Мы видели на примере SARS, что передача другими путями возможна, возможна зараженная окружающая среда. Однако с учетом того, что мы знаем о вирусе, для меня сложно понять, каким образом вирус мог выжить", – отметила Купманс.

Она добавила, что информацию о том, что вирус может долго существовать на упаковках замороженной продукции, стоит изучить более детально. Это необходимо для того, чтобы понять, объясняет ли это очаги или есть другие места, где появляется вирус.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что пандемия COVID-19 была спровоцирована отдельными вспышками в различных местах по всей Земле. Дипломат напомнил, что Китай стал первым государством, в котором был выявлен случай заражения коронавирусом.

