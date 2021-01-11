Названы самые длительные последствия коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ученые из Китая назвали самые распространенные длительные последствия коронавируса, сообщает журнал The Lancet.

Среди пациентов с подтвержденным COVID-19, выписанных в период с января по май 2020 года, проводили исследование. Медианный возраст инфицированных составил 57 лет.

"Чаще всего спустя полгода после острой фазы пациенты сталкивались с усталостью или мышечной слабостью (63%). В 26% случаев наблюдались проблемы со сном, а беспокойство или депрессия – в 23%", – говорится в сообщении.

Более серьезные нарушения диффузионной способности легких имели пациенты, перенесшие коронавирус в тяжелой форме.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что пандемия COVID-19 была спровоцирована отдельными вспышками в различных местах по всей Земле. Дипломат напомнил, что Китай стал первым государством, в котором был выявлен случай заражения коронавирусом.