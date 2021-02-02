Дети арестованного жителя Омска рассказали, как отец неоднократно избивал их

Жителя Омска, которого обвиняют в избиении своих детей, арестовали на два месяца и хотят лишить родительских прав. Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Поводом для разбирательства стало видео, на котором подозреваемый поочередно с силой кидает маленьких мальчика и девочку на пол. Рассказываем, что известно о жизни детей с отцом, а также какую позицию заняла их мама.



"Воспитание в спортивном режиме"

Жителя Омска Эдуарда Юнусова задержали по подозрению в жестоком обращении с пятилетним сыном и восьмилетней дочерью в конце января. Поводом для этого стало видео, которое распространилось в Сети. На кадрах видно, как мужчина поочередно с силой кидает плачущих детей на пол. Все происходящее снимала на камеру смартфона его супруга.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетних". Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль. Во время допроса 45-летний мужчина объяснил происходившее в ролике тем, что "впал в какое-то состояние".





Эдуард Юнусов отец детей У меня все воспитание только в спортивном режиме. А это – это был не поступок, это был ужас. Я испугался за своих детей, потому что они очень громко орали, я подумал, что с ними что-то произошло, и на этой панике и в испуге я их подхватил, занес в дом, вернее, постучал, чтобы они зашли. Они (у меня спросили): "Что случилось?" И я вот так вот поступил с детьми.

Мужчина также пояснил, что инцидент произошел "неделю или две назад". Кроме того, со слов омича, ранее он детей не бил, а супругу свою очень любит. Подозреваемый также добавил, что не помнит, чтобы его самого били в детстве.



В Омске задержан мужчина за жестокое обращение с детьми

"Папа пьет водку и заставляет стоять на кулаках"

Жена подозреваемого Алена рассказала правоохранителям, что опасалась обращаться в полицию. Она добавила, что в последние месяцы супруг стал злоупотреблять алкоголем и начал бить детей, передает 12 канал. По ее словам, накануне дня, когда был снят ролик, Юнусов также выпивал.





Алена Юнусова супруга подозреваемого Я поняла, что он сейчас станет их бить, и включила камеру на телефоне. Они плакали и кричали. Я сказала прекратить, но он не реагировал. У меня на руках был маленький ребенок, и я боялась, что он и меня может побить. Опасалась обратиться в полицию. Я боюсь за жизнь свою и детей.

Пользователи соцсетей обнаружили предполагаемую страницу Алены в соцсети "ВКонтакте". Интерес вызвала закрепленная там запись от 2015 года вместе с семейной фотографией.

"И даже если весь мир будет против него... И если все скажут, что он неправ... Я все равно подойду, возьму его за руку и встану рядом. И не потому, что он плохой или хороший, а потому, что он часть моей души... А от себя я отказаться не могу", – говорится в сообщении.

Восьмилетняя дочь супругов рассказала, что отец их с братом заставлял стоять на кулаках и бил ремнем, сообщил 12 канал. Соответствующие показания были зачитаны в суде.





из показаний дочери обвиняемого Папа курит, мама – нет. Папа пьет водку и ругает нас, когда мы балуемся. Папа заставляет нас стоять на кулаках и бьет ремнем по попе. Мама нас не обижает, а папа – да. Я умею считать до 10, и папа бил меня 10 раз.

"В тот день мы с братом гуляли на горке, но папа проснулся, постучал в окно и позвал нас домой. Папа начал на нас кричать. Мама говорила, чтобы он нас не ругал и не бил, но папа бил и руками, и ногами. И меня, и брата. Папа часто нас бил за то, что мы баловались. Папа нас поднимал и бросал на пол, пинал меня ногами", – зачитал показания девочки судья.

Сам Юнусов признал вину, однако не согласился с тем, что систематически издевался над детьми. По словам мужчины, таким образом он занимался их воспитанием. Подозреваемый просил суд отпустить его под подписку о невыезде, так как ему нужно "обеспечить дальнейшее проживание своей семьи". Тем не менее Центральный районный суд Омска арестовал мужчину на два месяца.





Эдуарда Юнусов отец детей Да, были конфликты с супругой, были наказания в виде ударов ремнем по ягодицам. Ставил детей в угол. Просил супругу заняться их воспитанием, так как я работаю, у меня нет на это времени. Когда дети стояли на кулаках, я стоял рядом. Это мы отжимались на кулаках, я показывал, как это делать. Моя старшая дочь занимается лыжным спортом, ей важна физическая подготовка. А для сына как для мальчика, я думал, это полезно.

В свою очередь, опека уже направили в суд иск о лишении омича родительских прав. Также в администрации города добавили, что до этого случая "негативной информации о семье" в органы профилактики не поступало. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова уточнила у себя в Instagram, что сейчас дети находятся в безопасности.



Фото: СК РФ

Лишить родительских прав

Психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова в разговоре с Москвой 24 отметила, что паника, о которой заявляет подозреваемый, совершенно ни при чем. Специалист добавила, что, возможно, мужчина нуждался в консультации психологов или в прохождении курсов по управлению гневом.

"Он мог просто их случайно убить: неаккуратно швырнуть как-то, ударить о косяк двери. Или дети могли стать инвалидами", – подчеркнула она.

По мнению Панфиловой, супруга подозреваемого действительно могла бояться рассказать обо всем в полицию, потому что хорошо знала мужа, опасалась его гнева и беспокоилась за жизнь детей.

"Если бы она как-то сопротивлялась, начала бы его упрекать и критиковать, то, возможно, было бы только хуже. Она и детям не помогла бы и усугубила бы эту ярость, которая будет направленна в ее сторону и сторону детей. Все, что она могла делать, – это пассивно наблюдать и снимать на камеру. Возможно, она хотела каким-то образом до него достучаться, заставить мужа увидеть себя со стороны", – отметила собеседница Москвы 24.





Наталья Панфилова психолог-консультант и супервизор Наверное, она уже пыталась кому-то рассказать, но вполне вероятно, что муж вне семьи вел себя более сдержано, ни на кого без нужды с кулаками не набрасывался, а распоясывался только дома.

Юрист и специалист по судам по опеке над детьми Мария Ярмуш уверена, что отца семейства должны лишить родительских прав. Кроме того, по ее словам, мужчине могут назначить тюремный срок.

"Конечно, будут собирать все доказательства и факты, выяснят, как часто такое происходило, по какой причине. При этом какие-то серьезные повреждения детей не являются обязательным условием возбуждения уголовного дела, так как истязание – это систематическое избиение детей и причинение им боли. Возможно, суд сочтет в качестве исправления отправить отца в тюрьму, а не просто назначить условный срок", – пояснила собеседница Москвы 24.

По мнению юриста, в сложившейся ситуации лишение родительских прав – это как минимум защита детей от повторения подобного обращения.