Жителя Омска арестовали на два месяца за избиение детей

Фото: СК РФ по Омской области

Жителя Омска, задержанного за жестокое избиение своих детей, арестовали на два месяца. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

"Центральный районный суд Омска, согласившись с заключением участвующего в процессе прокурора, избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина просил отпустить его под подписку о невыезде. В ходе судебного процесса обвиняемый признал свою неправоту, однако он не согласился с утверждением, что избиения происходили систематически.

Накануне сообщалось, что мужчину задержали после появления в Сети видео, на котором он поочередно с силой кидает пятилетнего сына и восьмилетнюю дочь на пол.

Задержанный объяснил свои действия паникой и спортивным воспитанием. Он также признался, что ранее детей не бил, и заявил, что любит свою жену.