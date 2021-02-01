Житель Омска назвал "спортивным воспитанием" жестокое избиение детей

17:16
Фото: youtube.com/МВД МЕДИА
Мужчина, задержанный в Омске по подозрению в жестоком избиении детей, объяснил свои действия паникой и спортивным воспитанием.
Накануне сообщалось, что мужчину задержали после появления в Сети видео, на котором он поочередно с силой кидает пятилетнего сына и восьмилетнюю дочь на пол.
"У меня все воспитание только в спортивном режиме. А это – это был не поступок, это был ужас. [В тот день] я испугался за своих детей, потому что они очень громко орали, я подумал, что с ними что-то произошло, и на этой панике и в испуге я их подхватил, занес в дом, вернее, постучал, чтобы они зашли", – приводит слова мужчины РИА Новости.
Он также признался, что ранее детей не бил, и заявил, что любит свою жену.
Ранее в Омской области возбудили уголовное дело по факту истязания девятилетнего мальчика. По предварительным данным, побои ребенку наносил его отчим. Следы применения насилия были обнаружены после госпитализации, когда ребенок почувствовал себя плохо на уроке физкультуры.
В Омске задержан мужчина за жестокое обращение с детьми
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