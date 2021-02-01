В Омске мужчину задержали по подозрению в истязании детей

Фото: СК РФ

Жителя Омска задержали по подозрению в жестоком обращении с пятилетним сыном и восьмилетней дочерью.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, в отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

Поводом для проверки стала видеозапись в социальных сетях, на которой "запечатлено, как мужчина, находясь в частном доме, жестоко поочередно и с силой кинул детей на пол".

По словам Петренко, установлено, что видеозапись сделана матерью детей. Она отметила, что сотрудники полиции нашли подозреваемого "в течение считаных часов".

На допросе мужчина признался в содеянном. Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова написала в Instagram, что сейчас "дети вне опасности".

Симоновский районный суд Москвы ранее приговорил жителя столицы к четырем годам колонии за систематические истязания пасынка.