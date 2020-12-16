В Новосибирске вынесли приговор медсестре за жестокое обращение с ребенком

12:01
Фото: соцсети
Мировой суд в Новосибирске приговорил к году исправительных работ бывшую медсестру детской туберкулезной больницы за жестокое обращение с ребенком, сообщает РИА Новости.
Согласно судебному решению, 10% заработной платы женщины будет идти в доход государства. Приговор пока не вступил в силу.
Ранее в интернете опубликовали два видеоролика, на одном из которых медсестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать, а на другом бьет рукой.
Были возбуждены три уголовных дела: два – по факту жестокого обращения, еще одно – по статье о халатности. В среду суд рассмотрел дело одной из медсестер.
По данным следствия, 2 ноября 35-летняя медсестра ударила трехлетнюю девочку по лицу, посчитав, что та нарушает установленный распорядок, проснувшись раньше подъема.
4 ноября подозреваемая по той же причине схватила девочку за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать. Подсудимая признала свою вину, принесла извинения и раскаялась в своем поступке.
Генпрокуратура заявила, что персонал туберкулезной клиники в Новосибирске, где медсестра хватала ребенка за волосы, действительно грубо обращался с детьми, а местный Минздрав не провел в больнице ни одной плановой проверки с 2016 года.
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