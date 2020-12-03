Новосибирская больница, в которой издевались над детьми, не проверялась с 2016 года

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Персонал туберкулезной клиники в Новосибирске, где медсестра хватала ребенка за волосы, действительно грубо обращался с детьми, а местный Минздрав не провел в больнице ни одной плановой проверки с 2016 года, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что большинство детей длительное время находились в стационаре без законных представителей, персонал зачастую действительно грубо обращался с ними и применял физическую силу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что региональный Минздрав не проводил проверок больницы с 2016 года, несмотря на неоднократные жалобы граждан о ненадлежащем оказании медпомощи маленьким пациентам. Сейчас дело находится на особом контроле Генеральной прокуратуры.

"В настоящее время расследование завершено. Сегодня по уголовным делам прокуратурой утверждены обвинительные заключения, и они направлены в суд для рассмотрения по существу", – сообщает прокуратура.

Ранее в Новосибирске завели три уголовных дела, которые спровоцировал скандал в местной больнице. В Сети появилось видео, на котором медсестра новосибирской клинической туберкулезной клиники таскала за волосы ребенка. Медсестра в свое оправдание сказала, что взяла ребенка за волосы, чтобы он не упал на скользком полу.