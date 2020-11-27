Знакомые рассказали о жизни семьи, отправившей видео с оргией в родительский чат

Жители Перми сняли на видео пьяную оргию и по ошибке отправили в родительский чат детского сада. В ролике сожители Иван и Майя издеваются над женщиной на глазах полуторагодовалого ребенка. Знакомые семьи рассказали Москве 24 о жизни супругов и разгульном поведении матери со школьных лет.

Оргия в присутствии ребенка

Фото: кадр из видео

В оргии участвовали жительница Перми Майя и ее сожитель Иван, которые издевались над знакомой по имени Татьяна. По данным СМИ, супруги сообщили, что пригласили Татьяну, чтобы помочь им с ремонтом. Когда они вышли в магазин, женщина осталась присматривать за полуторагодовалым сыном, однако выпила и уснула в коридоре.

После возвращения Иван решил наказать Татьяну. Посадил в кресло, начал бить по лицу, раздевать догола и пытаться изнасиловать. Женщина начала сопротивляться. За происходящим наблюдал полуторагодовалый сын, едва научившийся ходить. На кадрах видно, как отец заставляет его подойти к женщине и ударить. "Бей ее", – дает указания сыну Иван. Известно, что старший шестилетний сын находился в этот момент в детском саду.

Сообщается, что участник ролика объяснил этот поступок тем, что хотел "прикольнуться". При этом на кадрах видно, как он пинает лежащую женщину. Его жена Майя призналась, что тоже принимала в тот день алкоголь, чтобы снять напряжение от переезда. Предположительно, мужчина хотел отправить видео своим знакомым, однако, будучи в состоянии опьянения, случайно отправил ролик в родительский чат группы в детском саду.

Как сообщила Москве 24 уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, по этой ситуации уже идет проверка.





Светлана Денисова уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Семья взята на контроль, проверка в этом отношении проводится.

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" (статья 156 УК РФ). Сейчас проводится дознание.

Знакомые – о жизни Майи

Девушка, которая лежала в одном роддоме с Майей, рассказала Москве 24, что та вела себя довольно тихо и скрытно, но много ругалась по телефону и курила.





знакомая Майи В роддоме она неряшливая была, хабалистая. Курила очень много, даже сбегала из родовой во время родов курить, что запрещено. И постоянно ругалась матом со своим сожителем по телефону.

Девушка отметила, что медицинский персонал также предъявлял ей претензии по поводу курения и запаха табака в родильном доме.

Другая знакомая Майи жила с ней по соседству в поселке до того, как женщина переехала в Пермь. Ольга рассказала Москве 24, что еще в школе Майя училась очень плохо, постоянно прогуливала уроки. "До девятого класса доучилась с горем пополам. Последний год она уже школу особо не посещала: хочу – иду, не хочу – не иду", – сообщила Ольга.





знакомая Майи Мать особенно ее не контролировала, потому что сама пила. Майя была предоставлена сама себе. С 14 лет Майя начала выпивать.

По словам Ольги, Майя стала встречаться с женатым мужчиной, от которого и родила первого ребенка. Какой-то период времени после рождения мальчика она перестала выпивать, но потом снова вернулась к разгульному образу жизни, встречалась с разными мужчинами, иногда возвращалась домой со следами побоев. Около полугода старший сын жил у отца, потом мать забрала его к себе в Пермь.

"Она никогда не работала, пила, встречалась с алкашами. Соседи вроде писали в органы опеки, в школу, точно не могу сказать. С проверками приходили. Но, видимо, кто-то успевал предупреждать, что будет проверка: на тот момент либо дом закрывался, либо уходили куда-то, либо прекращали пить и порядок в доме наводили. Все равно все знали, что она такая", – рассказала Ольга.





знакомая Майи Это их нормальное состояние – бухать. Для них это нормальный образ жизни.

Бывшая знакомая уверена, что ситуацию про ремонт супруги выдумали для прикрытия и, скорее всего, они просто выпивали вместе с Татьяной (которую избивают на видео). "Я не верю ни одному слову, что они вышли в магазин, а ее оставили. Она просто приехала к ним в гости, они раньше тоже вместе пировали", – считает Ольга.

Женщина добавила, что также не согласна со словами супругов на видео о том, что Татьяна била их детей. "Не била она никого, она никогда руку на муху даже не поднимет. Никогда в жизни не поверю, что Таня могла руку на ребенка поднять", – заключила знакомая Майи.