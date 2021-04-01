СК проверит инцидент с девочкой, которая упала в обморок в московской школе

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Следственный комитет организовал доследственную проверку после инцидента с 14-летней девочкой, которая упала в обморок в столичной школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Следствием проводится доследственная проверка на наличие признаков халатности", – рассказал источник.

30 марта семиклассницу увезли в больницу из-за обморока из школы в Восточном Дегунине. Она призналась, что дома ее плохо кормят. Сообщалось, что дома у ребенка нет спального места и продуктов, а условия проживания антисанитарные.

Проверку инцидента организовала также столичная прокуратура. Сотрудникам ведомства предстоит оценить не только действия родителей, но и работу органов, призванных выявлять неблагополучные семьи.

Позднее органы соцзащиты проверили семью девочки и не выявили в ней признаков неблагополучия. По их словам, у ребенка есть все необходимое для жизни и воспитания. Ранее семья за социальной помощью не обращалась.

Данная ситуация находится на контроле у уполномоченного по защите прав ребенка в Москве Ольги Ярославской.