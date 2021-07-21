Жену футбольного арбитра Безбородова обвинили в избиении сына Стаса Пьехи

Жену футбольного судьи Владислава Безбородова обвиняют в избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Она является соседкой его бывшей жены по коттеджному поселку под Петербургом.

Как рассказали родственники певца, Безбородовой не понравилось, что мальчик дружит с ее детьми, и она запретила им общаться. От обиды маленький Петя проткнул карандашом надувной бассейн.

Тогда Безбородова нагрянула к соседям. Она резко повалила ребенка, и тот сильно ударился головой. Град ударов достался и бабушке мальчика, которая пыталась его защитить. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.