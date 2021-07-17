Израильский режиссер Надав Лапид получил приз жюри Каннского кинофестиваля

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Израильский режиссер Надав Лапид удостоен приза жюри 74-го Каннского фестиваля за киноленту "Колено Ахеда", созданную в 2021 году. Об этом сообщает радио "Комсомольская правда".

Режиссер Надав Лапид не впервые становится номинантом кинофестиваля. Его прошлый фильм "Синонимы" в 2019 году получил главную награду в Берлине. Новая драма стала не менее успешной.

Ранее российскую работу о воспитании детей в патриархальной семье отметили на Каннском кинофестивале. Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выиграл главный приз программы "Особый взгляд".

