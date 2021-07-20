Шансонье Геннадий Жаров умер на 73-м году жизни

Фото: gzharov.ru

Автор и исполнитель Геннадий Жаров скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает радио "Шансон" в своем Instagram.

"Радио "Шансон" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Геннадия Викторовича, а также всем поклонникам творчества шансонье. Вечная память", – говорится в сообщении.

О причинах смерти музыканта не сообщается.

Геннадий Жаров родился в 1949 году. С 1976-го он начал писать песни на собственные стихи. В 1990-е годы получил популярность как автор песен "Ушаночка", "Телогреечка" и "Аксинья".