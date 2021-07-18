Фильм "Титан" Джулии Дюкорно получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Фото: Invision/AP/Vianney Le Caer
Фильм "Титан" французского режиссера Джулии Дюкорно удостоился "Золотой пальмовой ветви" на Каннском фестивале. Об этом пишет РИА Новости.
Церемония награждения победителей прошла в субботу, 17 июля, в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт. Награду режиссеру вручили актриса Шэрон Стоун и актер Спайк Ли.
Таким образом, Джулия Дюкорно стала второй женщиной в истории фестиваля, которой удалось завоевать "Золотую пальмовую ветвь".
"Спасибо жюри за то, что они призывают к большему разнообразию опыта в кино и в нашей жизни, также спасибо жюри за то, что впустили монстров", – поблагодарила режиссер.
Фильм "Титан" снят в жанре психологического триллера. Картина получила смешанные оценки критиков. Главные роли в киноленте исполнили Венсан Линдон и Агата Руссель.
В рамках основной программы Каннского кинофестиваля в 2021 году были представлены 24 фильма, в том числе картина российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".
Ранее стало известно, что израильский режиссер Надав Лапид получил приз жюри Каннского кинофестиваля. Он был удостоен награды за фильм "Колено Ахеда".
Кроме того, аналогичный приз получил тайский режиссер Апичатпонг Вирасетакул за киноленту "Память".
Израильский режиссер Надав Лапид получил приз жюри Каннского кинофестиваля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: