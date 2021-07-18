Фильм "Титан" Джулии Дюкорно получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

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Фильм "Титан" французского режиссера Джулии Дюкорно удостоился "Золотой пальмовой ветви" на Каннском фестивале. Об этом пишет РИА Новости.

Церемония награждения победителей прошла в субботу, 17 июля, в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт. Награду режиссеру вручили актриса Шэрон Стоун и актер Спайк Ли.

Таким образом, Джулия Дюкорно стала второй женщиной в истории фестиваля, которой удалось завоевать "Золотую пальмовую ветвь".

"Спасибо жюри за то, что они призывают к большему разнообразию опыта в кино и в нашей жизни, также спасибо жюри за то, что впустили монстров", – поблагодарила режиссер.

Фильм "Титан" снят в жанре психологического триллера. Картина получила смешанные оценки критиков. Главные роли в киноленте исполнили Венсан Линдон и Агата Руссель.

В рамках основной программы Каннского кинофестиваля в 2021 году были представлены 24 фильма, в том числе картина российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".

Ранее стало известно, что израильский режиссер Надав Лапид получил приз жюри Каннского кинофестиваля. Он был удостоен награды за фильм "Колено Ахеда".

Кроме того, аналогичный приз получил тайский режиссер Апичатпонг Вирасетакул за киноленту "Память".