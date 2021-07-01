Карты "Тройка" с изображением арт-объекта на тему пропавших детей появились в кассах метро

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"

В кассах столичного метро появилась лимитированная "Тройка", на лицевой стороне которой изображено посвященное пропавшим детям граффити на Большой Якиманке, созданное художником-каллиграфом Покрасом Лампасом в сотрудничестве с поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт". На проездном также размещен номер горячей линии отряда.

Тираж карт составляет 15 тысяч экземпляров. Приобрести их можно на станциях Кольцевой линии метро.

"За 10 лет к нам поступило более 23 тысяч заявок на поиск детей. Граффити Покраса Лампаса и лимитированная карта "Тройка" – способ напомнить обществу об острой проблеме детских пропаж", – рассказал координатор движения Олег Леонов.



По его словам, наряду с ориентировками на пропавших людей, которые стали появляться в общественном транспорте Москвы, это первые шаги на пути создания эффективной системы оперативного информирования, которая поможет ускорить поиски потерявшихся в городе.

В России, по данным МВД, ежегодно пропадают 180 000 тысяч человек. Информирование граждан об этой проблеме поможет спасти тысячи жизней, считает Леонов.

25 мая Покрас Лампас презентовал граффити в память о пропавших детях. Оно появилось по адресу улица Большая Якиманка, дом 35, строение 1.

Граффити представляет из себя мурал с именами пропавших детей.

