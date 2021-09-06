Кому и в каком размере положена компенсация за оплату детского сада

Москвичам предоставили возможность подавать в онлайн-формате заявление на возмещение части средств, потраченных на содержание ребенка в детском саду. Такой подход значительно упрощает весь процесс и экономит время горожан. Рассказываем, кому полагается компенсация и как оформить заявление.



Фото: Москва 24/Роман Балаев

Кому положена компенсация за детсад?

Подать заявление на возмещение части средств, потраченных на оплату детского сада, теперь можно через сайт mos.ru. "Город создает условия, которые позволяют жителям оформлять социально значимые услуги онлайн, без личных визитов в ведомства и заполнения бумаг", – отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.





пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы Теперь мы перевели в электронный вид услугу, которая дает возможность получить компенсацию части средств, потраченных на оплату содержания ребенка в детском саду. Так что родители могут подать заявление в любое удобное время, и это значительно упрощает процесс.

Претендовать на возврат средств могут родители или законные представители ребенка, который числится в государственном детском саду, подведомственном департаменту образования Москвы. Размер компенсации будет зависеть от количества детей в семье и уже имеющихся у нее льгот. Он высчитывается пропорционально фактически внесенной плате за детский сад.

Возврат за содержание первого ребенка составит 20% от всей суммы, за второго – 50%, а за третьего – 70%. При расчете количества детей в семье учитывается каждый ребенок до 18 лет, а также студенты очных отделений вузов не старше 23 лет.

Услуга называется "Компенсация части родительской платы" и доступна в электронном каталоге.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Как подать заявление на компенсацию?

Для подачи заявления на компенсацию платы за детский сад необходимо, чтобы на сайте mos.ru в личном кабинете родителя или законного представителя, подающего заявку, было подтверждено родство с ребенком.

Чтобы подтвердить родство, войдите в личный кабинет на mos.ru и в разделе "Профиль" выберите пункт "Моя семья". На открывшейся странице нажмите на кнопку "Добавить нового члена семьи”. Затем введите данные о ребенке и дождитесь проверки информации.

Для подачи заявки на компенсацию подготовьте следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя;

– документ, удостоверяющий личность ребенка (детей);

– реквизиты банковского счета, на который будет перечислена компенсация.

Если вы вносите плату средствами материнского капитала, необходимо также указать реквизиты отделения ПФР.

Заявление будет рассмотрено в течение 10 дней. В случае положительного решения выплаты производятся раз в три месяца.