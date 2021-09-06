Москвичи смогут оформить компенсацию платы за детский сад онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подать заявление на возмещение части средств, потраченных на содержание ребенка в детском саду, теперь можно онлайн через mos.ru.

"Родители могут подать заявление в любое удобное время, это значительно упрощает процесс", – отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Претендовать на возврат средств могут родители или законные представители ребенка, который числится в государственном детском саду, подведомственном департаменту образования Москвы. Размер компенсации пропорционален потраченной сумме, зависит от количества детей в семье и имеющихся у нее льгот.

Возврат за содержание первого ребенка составит 20% от всей суммы, за второго – 50%, а за третьего – 70%. При этом при расчете количества детей в семье учитываются все дети в возрасте до 18 лет, а также студенты очных отделений вузов не старше 23 лет.

Заявления на назначение компенсации рассматриваются в течение 10 дней. В случае положительного решения выплаты производятся раз в три месяца.

Ранее на портале mos.ru появилась услуга по включению в список нуждающихся в улучшении жилищных условий. С 31 августа встать в очередь на получение жилья, а также внести изменения в учетное дело можно онлайн. Предполагается, что это позволит ускорить получение соответствующих услуг на 3–15 дней.

