Москвичи смогут оформить компенсацию платы за детский сад онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Подать заявление на возмещение части средств, потраченных на содержание ребенка в детском саду, теперь можно онлайн через mos.ru.
"Родители могут подать заявление в любое удобное время, это значительно упрощает процесс", – отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Претендовать на возврат средств могут родители или законные представители ребенка, который числится в государственном детском саду, подведомственном департаменту образования Москвы. Размер компенсации пропорционален потраченной сумме, зависит от количества детей в семье и имеющихся у нее льгот.
Возврат за содержание первого ребенка составит 20% от всей суммы, за второго – 50%, а за третьего – 70%. При этом при расчете количества детей в семье учитываются все дети в возрасте до 18 лет, а также студенты очных отделений вузов не старше 23 лет.
Заявления на назначение компенсации рассматриваются в течение 10 дней. В случае положительного решения выплаты производятся раз в три месяца.
Ранее на портале mos.ru появилась услуга по включению в список нуждающихся в улучшении жилищных условий. С 31 августа встать в очередь на получение жилья, а также внести изменения в учетное дело можно онлайн. Предполагается, что это позволит ускорить получение соответствующих услуг на 3–15 дней.
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