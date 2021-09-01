Заявление на включение в очередь на жилье москвичи теперь могут подать онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заявление на включение в список нуждающихся в улучшении жилищных условий теперь можно подать онлайн на портале mos.ru, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Встать в очередь на получение жилья, а также внести изменения в учетное дело можно с 31 августа. Для удобства граждан эти две госуслуги объединили в одну.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что его ведомство предоставляет 14 госуслуг в жилищной сфере. Две из них с апреля можно получить только онлайн. Речь идет о переводе жилого помещения в нежилое и о получении справки о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на жилье.

"Остальные 12 планируется "укрупнить", их станет всего пять, и они также будут предоставляться онлайн. Первыми были объединены услуги по постановке на жилищный учет и внесению изменений в учетное дело, в онлайн-формате "укрупненную" услугу можно получить с 31 августа, срок ее оказания составит не более 30 рабочих дней", – сказал он.

Гаман рассказал, что сегодня рассмотрение заявления о постановке на жилищный учет занимает до 33 рабочих дней, внесение изменений в учетное дело – до 45 рабочих дней, выбор способа обеспечения жилыми помещениями – до 33 дней.

В эти сроки не входит время, на которое может быть приостановлено оказание услуги. После объединения госуслуг граждане, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, смогут получить нужные услуги на 3–15 дней быстрее.

Глава ведомства отметил, что очередь на улучшение жилищных условий в столице ежегодно сокращается в среднем на 10%. За последние 10 лет она уменьшилась в 2,7 раза.

Ранее в России упростились правила получения налогового вычета при покупке жилья и уплаты процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Для того чтобы получить вычет, необходимо завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Кроме того, предоставлять налоговую декларацию и подтверждающие документы не нужно.