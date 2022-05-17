Психолог назвала главные критерии успешности

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Кандидат психологических наук Светлана Колосова перечислила критерии, которые позволяют человеку воспринимать себя как успешную личность. Об этом сообщает News.ru.
По данным недавнего исследования ВЦИОМ, успешными себя считают 67% жителей России. Колосова пояснила, что успех представляет собой внешнее выражение жизненных достижений, которое поддается точному подсчету.
"Это действия, которые ты за жизнь осуществил, и они считанные. Это количество детей, количество квадратных метров в квартире, их наличие или отсутствие, это какая машина, должность, насколько ты выглядишь. Все эти параметры можно визуализировать, снять на видео и предъявить миру", – сказала специалист.
По словам Колосовой, эти критерии могут быть самыми простыми и выражаться в наличии или отсутствии определенного статуса, например замужества или высшего образования.
"Этих критериев много в зависимости от места проживания, сферы деятельности. Количество путешествий за границу или хобби могут быть таковым критерием успешности", – рассказала Колосова.
При этом психолог подчеркнула, что понятия успеха и счастья представляют собой совершенно разные категории, характеризующиеся абсолютно неравными критериями. Так, максимально успешные люди могут быть крайне несчастными.
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