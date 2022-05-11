Психолог рассказала о принципах правильного отдыха

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Психолог Анна Хныкина рассказала, как правильно спланировать выходные дни, чтобы полноценно отдохнуть, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По ее словам, для хорошего отдыха очень важно соблюдать простые правила.

"Основная беда в том, что мы не завершаем отдых, так как не можем выйти из этого состояния. Например, очень долго не выбрасывая новогоднюю елку, мы таким образом пытаемся оттянуть отдых до последнего", – сказала Хныкина.

Она добавила, что важно не только планировать отдых, но и определить для себя какие-то моменты, символизирующие завершение предыдущего процесса и начало следующего.

По ее словам, если такого перехода нет, человек все время зависает в предыдущем состоянии и не может нормально отдохнуть.

"Поэтому выходные должны быть регулярными, хотя бы один день в неделю надо обязательно отдыхать и переключаться с работы на отдых. Некоторые используют в качестве ритуала для этого поход в баню или СПА-салон, чтобы полностью расслабиться. Мы все время находимся во всех процессах сразу, в режиме многозадачности, работы и отдыха одновременно, отсюда и напряжение", – заключила Хныкина.

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