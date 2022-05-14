Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

02:39

Медицинский психолог объяснила, почему вредно искать симптомы болезней в интернете

общество

Фото: depositphotos/denisismagilov

Состояние, когда человек постоянно ищет у себя различные заболевания, называется ипохондрией, рассказала медицинский психолог Любовь Крушинских.

Разновидностью данного состояния является "киберипохондрия", когда человек пытается самостоятельно поставить себе диагноз на основе поиска различных симптомов в интернете, добавила врач.

"Это навязчивое состояние и, чтобы не упустить серьезное заболевание (инфаркт, инсульт или рак), он начинает постоянно об этом думать. У него возникают постоянные тревожные мысли о том, не болен ли он чем-то", – приводит слова Крушинских агентство "Прайм".

Специалист предупредила, что ипохондрическое расстройство несет в себе опасность, поскольку влияет на развитие серьезных заболеваний, в том числе повышенного давления и диабета. Чем больше времени человек проведет за компьютером, проверяя свои симптомы, тем более серьезный вред он нанесет себе, добавила психолог.

Эксперт пояснила, прочитав о симптомах, которые человек изначально не испытывал, он может их обнаружить из-за самовнушения. В результате самочувствие станет еще хуже, а стресс усилится. Кроме того, подчеркнула Крушинских, часто люди начинают прибегать к самолечению, используя те же советы из интернета.

Ранее врач-психотерапевт Борис Богомыслов рассказал, как справиться с паническими атаками. По его словам, в такие моменты необходимо принять удобную позу, контролировать дыхание и переключить внимание.

Также специалист призвал не заниматься самолечением и обратиться к психотерапевту или психиатру. По его словам, врач может назначить медикаментозное лечение, которое включает седативные препараты, антидепрессанты, а также препараты, снижающие уровень тревоги.

Кто из москвичей занимается самолечением

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать