Медицинский психолог объяснила, почему вредно искать симптомы болезней в интернете

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Состояние, когда человек постоянно ищет у себя различные заболевания, называется ипохондрией, рассказала медицинский психолог Любовь Крушинских.

Разновидностью данного состояния является "киберипохондрия", когда человек пытается самостоятельно поставить себе диагноз на основе поиска различных симптомов в интернете, добавила врач.

"Это навязчивое состояние и, чтобы не упустить серьезное заболевание (инфаркт, инсульт или рак), он начинает постоянно об этом думать. У него возникают постоянные тревожные мысли о том, не болен ли он чем-то", – приводит слова Крушинских агентство "Прайм".

Специалист предупредила, что ипохондрическое расстройство несет в себе опасность, поскольку влияет на развитие серьезных заболеваний, в том числе повышенного давления и диабета. Чем больше времени человек проведет за компьютером, проверяя свои симптомы, тем более серьезный вред он нанесет себе, добавила психолог.

Эксперт пояснила, прочитав о симптомах, которые человек изначально не испытывал, он может их обнаружить из-за самовнушения. В результате самочувствие станет еще хуже, а стресс усилится. Кроме того, подчеркнула Крушинских, часто люди начинают прибегать к самолечению, используя те же советы из интернета.

Ранее врач-психотерапевт Борис Богомыслов рассказал, как справиться с паническими атаками. По его словам, в такие моменты необходимо принять удобную позу, контролировать дыхание и переключить внимание.

Также специалист призвал не заниматься самолечением и обратиться к психотерапевту или психиатру. По его словам, врач может назначить медикаментозное лечение, которое включает седативные препараты, антидепрессанты, а также препараты, снижающие уровень тревоги.

