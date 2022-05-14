Медицинский психолог объяснила, почему вредно искать симптомы болезней в интернете

Фото: depositphotos/denisismagilov
Состояние, когда человек постоянно ищет у себя различные заболевания, называется ипохондрией, рассказала медицинский психолог Любовь Крушинских.
Разновидностью данного состояния является "киберипохондрия", когда человек пытается самостоятельно поставить себе диагноз на основе поиска различных симптомов в интернете, добавила врач.
"Это навязчивое состояние и, чтобы не упустить серьезное заболевание (инфаркт, инсульт или рак), он начинает постоянно об этом думать. У него возникают постоянные тревожные мысли о том, не болен ли он чем-то", – приводит слова Крушинских агентство "Прайм".
Специалист предупредила, что ипохондрическое расстройство несет в себе опасность, поскольку влияет на развитие серьезных заболеваний, в том числе повышенного давления и диабета. Чем больше времени человек проведет за компьютером, проверяя свои симптомы, тем более серьезный вред он нанесет себе, добавила психолог.
Эксперт пояснила, прочитав о симптомах, которые человек изначально не испытывал, он может их обнаружить из-за самовнушения. В результате самочувствие станет еще хуже, а стресс усилится. Кроме того, подчеркнула Крушинских, часто люди начинают прибегать к самолечению, используя те же советы из интернета.
Ранее врач-психотерапевт Борис Богомыслов рассказал, как справиться с паническими атаками. По его словам, в такие моменты необходимо принять удобную позу, контролировать дыхание и переключить внимание.
Также специалист призвал не заниматься самолечением и обратиться к психотерапевту или психиатру. По его словам, врач может назначить медикаментозное лечение, которое включает седативные препараты, антидепрессанты, а также препараты, снижающие уровень тревоги.
Кто из москвичей занимается самолечением
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: