Врач рассказал о специфике психосоматики

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Перенапряжение и стрессы могут проявляться не только в виде слез и головных болей, но и заболеваний ЛОР-органов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что во втором случае заболевание нельзя будет вылечить с помощью привычных средств.

По его словам, иногда стресс также может проявляться в виде потери голоса. В этом случае обычно можно просто попить воду, чтобы ситуация исправилась.

"Ощущение кома в горле также может быть следствием переживаний. Причем такое встречается довольно часто. Если вдруг появилось ощущение мешающего комка в горле, надо показаться врачу", – сказал Зайцев.

Специалист добавил, что в медорганизации пациенту предложат КТ, эндоскопию или другие исследования для исключения опухоли или воспаления. Иногда же больному хватает простого успокоительного.

Врач рассказал, что в норме околоносовые пазухи вырабатывают за сутки 200 миллилитров жидкости. Отсюда пациенту иногда кажется, будто слизь стекает по задней стенке глотки. Когда человек взволнован, все его рефлексы напряжены, то его будет беспокоить ощущение, что этой слизи много.

На фоне стресса человеку может казаться, будто в его горле что-то застряло, например кости, волосинки или другие объекты.

"В спокойном состоянии, когда вокруг не шумно, если человек к себе прислушается, то в момент проглатывания слюны он может услышать щелчки – уши при этом щелкают равномерно с обеих сторон. Это нормально", – пояснил Зайцев.

На фоне переживаний у человека нередко появляется зуд в ухе или носу. При этом ситуация может усугубиться, если начать расчесывать очаг. Проявлением невроза может быть и обычный кашель, если для этого нет причин в виде бронхита, пневмонии и других заболеваний.

Зайцев рекомендовал при первом появлении симптомов обратиться к врачу. По его словам, даже в случае с реальной простудой самолечение может навредить. Куда серьезней ситуация может быть при психосоматике.

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