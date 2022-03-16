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общество

16:36

Ученые назвали тревожный симптом сердечных заболеваний

общество

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Боль в груди во время занятий спортом может свидетельствовать об инфаркте, выяснили австралийские ученые. Этому риску в особенности подвержены взрослые и пожилые мужчины, сообщает "Газета.ру".

Многие люди игнорируют этот симптом, даже замечая его. Половина опрошенных мужчин старше 35 лет сообщили, что продолжили бы деятельность в надежде, что боль прекратится. По данным ученых, каждый пятый взрослый австралиец испытывал такие симптомы при занятии спортом.

"Хотя регулярные физические упражнения улучшают здоровье, интенсивные физические нагрузки вызывают временное увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний", – отметил профессор Джеффри Тофлер.

Ранее врач-невролог Елена Рожнова рассказала, что инсульт может возникнуть не только у взрослых, но и детей. По ее словам, частота возникновения детских инсультов составляет 2–3 случая на 100 тысяч человек.

Эксперт добавила, что заметить признаки повреждения головного мозга и других органов ЦНС у пациентов младшего возраста можно только с помощью МРТ, поскольку никаких внешних симптомов обычно не наблюдается.

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