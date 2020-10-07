Способ строительства городов на Луне нашли японские ученые

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Строить на Луне базы для длительного пребывания и целые города помогут вертикальные лавовые тоннели, рассказал РИА Новости ученый японского Института радиологических исследований Сатоси Кодайра.

Исследователи приняли участие в научной работе, итогом которой стали материалы о тоннелях, образовавшихся после извержения вулканов в недрах Луны. Именно они станут надежной защитой от радиации и метеоритов.

"Стало понятно, что на поверхности Луны уровень радиации выше, чем на МКС, и, думаю, это создает проблему не только для человека, но и для оборудования, мешает длительной деятельности людей, а в некоторых случаях делает ее невозможной", – рассказал Кодайра.

Ранее астрономы обнаружили планеты с условиями для жизни лучше, чем на Земле. Для этого ученые собирали данные о температуре, влажности и других факторах среды для 4,5 тысячи известных экзопланет.