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Наука

15:08

Ученые разгадали тайну отсутствия похожих на Землю планет

наука

Фото: depositphotos/titoOnz

Группа международных ученых разгадала тайну отсутствия планет, похожих на Землю. Выяснилось, что скалистых экзопланет земного типа больше, чем считалось раньше, и они находятся в ярком свете двойных звездных систем. В связи с этим их трудно обнаружить, говорится в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Исследователи для наблюдения использовали двойные телескопы международной обсерватории Джемини, которые находятся на Гавайях и в Чили.

Специалисты изучили свыше 500 звезд, у которых ранее были обнаружены кандидаты в экзопланеты. Объекты относились к спектральным классам F (желто-белые), G (желтые) и K (оранжевые). Спекл-интерферометры, установленные на телескопах, дают возможность различить достаточно слабые компаньоны в двойных звездных системах, говорится в материале.

Выяснилось, что более 70 звезд обладают звездными компаньонами, при этом среднее расстояние между двумя звездами достигает ста астрономических единиц. Ученые отмечают, что звезды, расположенные в системах, в которых имеются экзопланеты, находятся на большем расстоянии, чем в обычно в наблюдаемых двойных системах.

Таким образом, специалисты обнаружили дефицит имеющих экзопланеты систем с близко расположенными звездными компаньонами. Полученные результаты предполагают, что планеты размером с Землю могут скрываться в двойных системах и оставаться незамеченными при использовании метода транзита.

Ранее сообщалось, что ученые из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии нашли на Венере простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Исследователи сделали открытие с помощью Атакамской большой антенной решетки. Радиотелескоп обнаружил в средних широтах планеты характерную линию поглощения глицина на частоте 261,87 гигагерца.

До этого ученые из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который также может указывать на наличие жизни на планете.

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