РИА Новости: люди, в которых ударила молния в "Патриоте", прятались под зонтом от дождя

28 июля, 18:44Происшествия
Фото: Москва 24
Люди, в которых ударила молния в подмосковном парке "Патриот", прятались под зонтом от дождя, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что в момент происшествия люди находились на главной площади перед храмом.
Несколько людей пострадали от удара молнии в Подмосковье 28 июля. Свидетелями стали туристы из Рязани. В результате погиб один человек, еще трое пострадали.
Всех пострадавших доставили в медучреждение Минздрава Московской области. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести.
Человек погиб в результате удара молнии в Подмосковье