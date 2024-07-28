РИА Новости: люди, в которых ударила молния в "Патриоте", прятались под зонтом от дождя

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Люди, в которых ударила молния в подмосковном парке "Патриот", прятались под зонтом от дождя, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что в момент происшествия люди находились на главной площади перед храмом.

Несколько людей пострадали от удара молнии в Подмосковье 28 июля. Свидетелями стали туристы из Рязани. В результате погиб один человек, еще трое пострадали.

Всех пострадавших доставили в медучреждение Минздрава Московской области. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести.