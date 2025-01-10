"Голубой огонек" пройдет в Измайловском парке 12 января

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Гостей и жителей города приглашают в Измайловский парк 12 января, где состоится мероприятие по мотивам новогодней телепередачи "Голубой огонек". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Событие пройдет в рамках проекта "Зима в Москве". Начало запланировано на 15:00, а окончание – на 19:00. Причем вход для всех свободный. В программу войдут музыкальные, танцевальные и актерские номера из передачи. Еще на сцене парка выступят фокусники и кавер-группы.

Кроме того, посетители станут участниками съемочного процесса телепрограммы. Запись "телеэфира" можно будет увидеть на площадках социальных сетей и видеосервисов после завершения мероприятия.

Главным атрибутом декора станет аутентичная съемочная аппаратура. При этом для комфорта зрителей на территории парка организаторы установят уличные обогреватели и скамейки.

Между тем на "Городской ферме" на ВДНХ до 12 января проходит новогодняя программа для детей. Ребята смогут познакомиться с альпаками, енотами и другими животными. Также их ждут просмотр любимых мультфильмов, мастер-классы по созданию сумок, саше и росписи пряников.

Так же в рамках проекта на самом большом катке города на ВДНХ 18 января состоится киновечеринка "Стоп! Снято!". Под музыку из любимых фильмов можно будет совершить путешествие сквозь эпохи. Кроме того, 24-го числа там же пройдет тематическая вечеринка "Неоновый движ на катке ВДНХ". Гостей ждут зажигательная музыка, неоновый свет, флуоресцентные украшения и марафон танцев на льду.