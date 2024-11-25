"Известия": Госдума разрабатывает закон о социальном туризме

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Депутаты Госдумы разрабатывают закон о социальном туризме, который будет направлен на развитие спецмаршрутов, инфраструктуры и создание номеров в отелях для семей с детьми. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно проекту, в проработке закона задействованы кабмин, Минтранс, Минэкономразвития, Росстандарт и региональные органы власти.

Инициатива предполагает создание специального тарифа для поездок многодетных семей. В свою очередь, бизнесу, который будет оказывать такие услуги, предоставят льготы.

"В наш комитет часто обращаются с инициативами ввести какой-либо вид туризма: автомобильный, экологический и другие. Но из всех видов, которые сегодня предлагаются и обсуждаются, самый важный – социальный", – подчеркнул глава комитета Госдумы по развитию туризма и туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

По словам депутата, закрепление этой меры на законодательном уровне даст возможность получить доступ к туристической индустрии для таких групп населения, как, например, многодетные семьи и участники СВО.

Тарбаев добавил, что доступ должен быть основан в том числе на поддержке государства. Она может выражаться в льготах, субсидиях, возможностях комфортабельного расселения.

В Госдуме ранее приняли законопроект об обязательной классификации объектов туристической сферы. Новые положения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в РФ".

Аналитики подсчитали, что в декабре россияне смогут бюджетно отдохнуть в Пскове и Минске. К примеру, средняя цена билета в одну сторону в Псков составит 6 тысяч рублей, а номер в отеле категории "три звезды" – 3 тысячи рублей за ночь.