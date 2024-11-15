АТОР: отели Турции никогда не откажутся от системы all inclusive

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Предпосылок к отмене системы all inclusive ("все включено") в отелях Турции нет. Популярные сети никогда не откажутся от этого формата, заявил в беседе с "Газетой.ру" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Как мы все устали от такой уже набившей оскомину манеры привлекать в низкие периоды внимание к турецкому направлению. Никаких абсолютно предпосылок к отмене данного формата в ближайшее и не ближайшее время нет", – сказал он.

При этом Мурадян отметил, что в Турции стоит ввести стандарты и минимальные требования для формата all inclusive. Это позволит отелям, неспособным их исполнять, сосредоточиться на незаинтересованных в данном формате туристах.

Мурадян также добавил, что в случае отказа от подобной концепции популярность турецкого направления снизится как среди российских туристов, так и среди европейских.

В свою очередь, вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с RT назвал обсуждение отмены формата all inclusive "вбросом" и рекламой Турции.

"Отмены и сокращения "все включено" не будет в организованном пакетном туре. В этом году поток туристов составил 6,7 миллиона, а в следующем будет, по ожиданиям, 7,5 миллиона, для Турции в выездном туризме – 60%", – подчеркнул Горин.

Ранее президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что отмена системы all inclusive вряд ли приведет к оттоку российских туристов. По его словам, от системы "чувствуется усталость", а ситуация вызывает беспокойство.

Между тем турецкое министерство туризма якобы начинает план постепенного отхода от системы "все включено" как основного стандарта отдыха. Турецкие власти хотят сделать акцент на развитии гастрономического, медицинского и культурного туризма. По мнению министерства, с помощью новой системы также получится уменьшить количество пищевых отходов.