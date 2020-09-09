Найденная москвичом скрипка Страдивари оказалась немецкой подделкой

Фото: телеграм-канал Baza
Эксперт по музыкальным инструментам Лариса Керченко рассказала, что найденная москвичом скрипка Страдивари является немецкой подделкой, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Ранее в российских и международных СМИ появилась информация о том, что мужчина нашел скрипку Страдивари в квартире своей умершей тети в Тульской области. Находку поспешили оценить как минимум в один миллион долларов.
"Это немецкая подделка. Скрипка была изготовлена в Германии в XIX веке. Под именем Страдивари на нем есть еще два. Это Нойнер и Хорнштайнер", – рассказала Керченко.
Она также добавила, что из-за своего возраста данный инструмент тоже может представлять ценность. После реставрации скрипка может стоить от двух до трех тысяч долларов, считает эксперт.
Сам наследник пока не решился продавать находку, так как сама реставрация стоит дорого.
"Об этой скрипке в нашей семье ходили легенды, поэтому я очень огорчен заключением экспертов", – рассказал Юрий Курносов.
Ранее президент Общественного благотворительного фонда "Русское исполнительское искусство" Валерий Ворона отметил, что подобные инструменты находят регулярно, однако ни разу не была найдена скрипка руки знаменитого итальянского мастера.
Найденная москвичом скрипка Страдивари оказалась подделкой – эксперт
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