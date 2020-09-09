Эксперт оценил подлинность найденной под Тулой скрипки Страдивари

Эксперт оценил подлинность найденной под Тулой скрипки Страдивари. Мужчина обнаружил инструмент на антресоли в квартире своей тети. На этикетке было указано, что это работа знаменитого итальянского мастера Антонио Страдивари.

По словам экспертов, ее могли сделать в немецкой мастерской Нойнер и Хорнштайнер в XIX веке. По мнению специалистов, найденная скрипка не принадлежит непосредственно Страдивари, однако представляет исторический интерес.

Президент Общественного благотворительного фонда "Русское исполнительское искусство" Валерий Ворона отметил, что подобные инструменты находят регулярно, однако ни разу не была найдена скрипка руки знаменитого итальянского мастера.

"Даже не видя фотографии, не видя инструмента, могу сказать, что это практически нереальная вещь, в последний раз находили скрипку Страдивари в позапрошлом веке", – заявил Ворона.

В настоящее время москвич Юрий Курносов отдал обнаруженную скрипку специалистам для оценки и реставрации.

При этом Ворона рассказал, что среди музыкантов ходят слухи о том, что в начале прошлого века была найдена скрипка Страдивари в тайнике князя Юсупова. Однако Ворона отметил, что эта информация не является подтвержденной.

Сообщается, что за всю жизнь Страдивари создал около тысячи скрипок, из которых до нас дошла лишь половина. Большая часть инструментов руки итальянского мастера хранится в России, чаще всего в государственных музеях и частных коллекциях.