Москвич нашел скрипку Страдивари в квартире тети

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Житель Москвы Юрий Курносов обнаружил скрипку Антонио Страдивари XVII века в квартире своей тети в Тульской области, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина рассказал, что во время уборки обнаружил в квартире скрипку без струн с подписью знаменитого автора. По его словам, в ближайшее время инструмент он планирует сдать в мастерскую для оценки и реставрации.

"Мой дядя лет 20 назад посылал письмо в Большой театр, он хотел оценить ее, он получил ответ, что да, таких скрипок не так много – два-три десятка по миру ходит. Есть клеймо, это школа Страдивари, 1690 год примерно", – рассказал Курносов.

Скрипичный мастер Борис Горшков позднее заявил, что пока преждевременно делать выводы, уточнив, что этикетка с подписью Страдивари ни о чем не говорит.

"Весь XIX век немецкие мануфактуры делали по модели Амати (Николо Амати), Гварнери (Джузеппе Гварнери), Страдивари инструменты и вклеивали вот эти этикетки, которые потом людям просто пудрили мозги", – объяснил Горшков.

Цены на скрипки Страдивари достигают нескольких миллионов долларов, при этом оценивается не только их физическое состояние, но и период изготовления. Самыми ценными считаются инструменты, созданные с 1700 по 1725 год.

