Сотрудники ФСБ обнаружили в томатной пасте из ОАЭ 100 тонн сигарет

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Сотрудники ФСБ России перехватили 100 тонн контрабандных сигарет, которые везли из ОАЭ под прикрытием томатной пасты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

"Пресечен канал контрабанды в РФ табачных изделий из ОАЭ. Из незаконного оборота изъято около 100 тонн табачной продукции стоимостью 216 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Как отмечается, сигареты перевозили на корабле в пяти 20-тонных контейнерах. Организатора незаконных поставок удалось задержать, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Шереметьево была пресечена попытка незаконного ввоза часов Rolex. Пассажирка рейса Лос-Анджелес – Москва прошла по "зеленому" коридору, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.