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Суд арестовал на два месяца замначальника Московской таможни Сергея Цуканова, которого обвиняют в получении взятки, сообщает ТАСС.

"Пресненский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цуканова Сергея Александровича до 23 декабря 2020 года", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Цуканов и его неустановленные соучастники решили получить взятку 500 тысяч рублей за действия в пользу "Мехового Мира", а именно за активизирование работы подчиненных Цуканова и нечинение ими препятствий в допуске к изъятым товарно-материальным ценностям представителям компании при проведении таможенной проверки.

Цуканова задержали 22 октября у дома на улице Народного Ополчения во время передачи денежных средств. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".