Директора госпредприятия в Ингушетии подозревают в даче взятки сотруднику УФСБ

12:38
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении руководителя одного из государственных казенных учреждений республики. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ по региону.
В СК рассказали, что 30 октября в Назрани подозреваемый был задержан правоохранительными органами во время передачи взятки в размере двух миллионов рублей сотруднику регионального УФСБ.
Сообщается, что таким образом директор госпредприятия хотел избежать проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению его причастности к хищению бюджетных средств. Сотрудник УФСБ от получения взятки отказался.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас специалисты проводят необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.
Ранее сообщалось, что начальника следственного отдела ОМВД России по городскому округу Клин подозревают в незаконном присвоении права собственности на земельный участок в Давыдкове. По данным следствия, подозреваемый приобрел право собственности в 2017 году, используя свое служебное должностное положение.
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