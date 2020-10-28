СК просит отпустить топ-менеджера банка "Траст" Хабарова под домашний арест

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Следствие просит изменить меру пресечения исполнительному директору банка "Траст" Михаилу Хабарову с содержания под стражей на домашний арест, рассказали ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Хабарова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он арестован до 30 ноября. Ходатайство следствия удовлетворил Пресненский суд Москвы.

О задержании Хабарова стало известно 8 октября. Дело в отношении него завели по заявлению Александра Богатикова, являющегося бывшим партнером Хабарова по организации "Деловые Линии".