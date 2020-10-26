Мосгорсуд вынес приговор в отношении 8 человек за мошенничество с квартирами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Мосгорсуд приговорил восьмерых человек к срокам до 10 лет колонии по фактам мошеннических действий с квартирами, сообщает Агентство "Москва".

Приговор оглашен в отношении Олега и Антона Лучихиных, Оксаны Степиной, Игоря Карасева, Дмитрия Михайлова, Марины Рожко, Ольги Афанасьевой, Сергея Инякина, Марины Лаврищевой и Сергея Милованова.

Присяжные заседатели признали доказанным совершение осужденными различных эпизодов мошеннических действий с квартирами и денежными средствами потерпевших.

Для завладения квартирами сообщники использовали различные преступные схемы, в частности обманом оформляли договоры дарения, купли-продажи и другие правоустанавливающие документы.

Ранее столичная полиция задержала мужчину, подозреваемого в попытке мошенничества. Заявление в полицию подал предприниматель, который занимается инвестированием денежных средств по договору займа.