Мужчину задержали в Москве за попытку мошенничества с жильем на 6 миллионов рублей

Фото: depositphotos/alexraths

Столичная полиция задержала мужчину, подозреваемого в попытке мошенничества. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимира Васенина.

Васенин рассказал, что заявление в полицию подал предприниматель, который занимается инвестированием денежных средств по договору займа.

"Он сообщил, что в офис одной из юридических фирм, которая сопровождала данную сделку, пришел неизвестный для получения 6 миллионов рублей под залог якобы принадлежащей ему квартиры. Однако предъявленный паспорт вызвал у заявителя сомнение в подлинности", – рассказал Васенин.

В 1-м Люсиновском переулке сотрудниками уголовного розыска был задержан 34-летний житель Подмосковья. Выяснилось, что для совершения сделки гражданин предъявил поддельный паспорт на чужое имя со своей вклеенной фотографией. Мужчину задержали при попытке получить часть средств (1,1 миллиона рублей). Против подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что директора банка "Траст" подозревают в мошенничестве. Адвокат Хабарова утверждает, что подозреваемый не признает вину и "дает аргументированные показания".