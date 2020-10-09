Под Красноярском задержали мужчину за удерживание женщины с детьми в заложниках

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В поселке Тасеево Красноярского края полицейские задержали мужчину, который удерживал в частном доме знакомую и ее пятерых малолетних детей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Причиной произошедшего, как установили правоохранители, стал бытовой конфликт. Скандал спровоцировал ранее неоднократно судимый мужчина 1995 года рождения.

На место направили патрульный автомобиль, но в ответ на попытку задержания молодой человек повредил топором служебный автомобиль. После этого он закрылся в доме с заложниками.

Злоумышленника удалось отвлечь и задержать. Ни женщина, ни ее малолетние дети не пострадали. Семье оказывают помощь в инспекции по делам несовершеннолетних. На место происшествия выехал исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю полковник полиции Юрий Завьялов.

Ранее в октябре в Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве пожилой женщины. По данным следствия, преступником оказался ее сосед.

