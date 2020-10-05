Мужчину задержали за убийство соседки на юго-востоке столицы

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Фото: depositphotos/Emevil
Мужчину задержали по подозрению в убийстве пожилой женщины в столице. По данным следствия, подозреваемым оказался ее сосед, говорится на сайте СК РФ по Москве.
Как уточнили в ведомстве, 4 октября мужчина на почве личных неприязненных отношений причинил соседке множественные телесные повреждения и колото-резаные ранения. Конфликт произошел в квартире дома, находящегося на улице Зарайской.
Женщина скончалась на месте от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", задержан мужчина 1977 года рождения, который на допросе признал вину. В скором времени следствие планирует предъявить фигуранту обвинение, добавили в СК.
Ранее житель Подмосковья получил пожизненный срок за тройное убийство и кражу денег. 32-летнему мужчине предъявили обвинения в нарушении неприкосновенности жилища и краже.
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